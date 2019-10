Letalidade policial cai 33% no Acre e é a 2ª maior queda do país no semestre

A letalidade policial caiu 33,3% no Acre no primeiro semestre deste ano comparado a igual período de 2018.

Nos seis primeiros meses do ano passado ocorreram 18 mortes por policiais no Acre, enquanto em 2019, de janeiro a julho, ocorreram 12 mortes em confrontos com a polícia.

Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (14) pelo Monitor da Violência, do G1, e fazem do Acre o 2º com maior redução da letalidade policial do País. Pernambuco reduziu as mortes por confrontos com a polícia em 44,8%, a maior queda no período.

No lado oposto, o Rio de Janeiro foi onde essa modalidade de violência mais cresceu. Veja o gráfico: