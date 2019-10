Incêndio consome residência no município de Bujari

Os amigos acreanos Júnior Rodriguez e Wesley Sussuarana saíram de Rio Branco para assistir a shows do Rock In Rio na semana passada. Mas Júnior já havia reservado o compromisso de prestigiar o lançamento do livro ‘Memórias’, da atriz global Fernanda Montenegro, de quem é um verdadeiro fã. O jovem é formado em Direito e atua como assessor jurídico no Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC), mas também é um entusiasta das artes cênicas e trabalha como ator na Companhia de Teatro Expressão.

O lançamento do livro ocorreu na última quarta-feira, 9, em um shopping do bairro Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Os amigos chegaram antes mesmo do estabelecimento abrir, às 9h30 – a atriz chegaria ao local por volta das 19 horas, uma espera de quase 10 horas na fila. “Assim que abriu [o shopping] a gente correu para a Livraria Travessa, que também estava abrindo, para garantir o primeiro lugar. As senhas só começariam a ser distribuídas às 17h e a Fernanda chegaria às 19h. Mas a gente não abria mão de sermos os primeiros” contou Rodriguez ao ac24horas.

De 10 da manhã até às 19 da noite era muito tempo na fila. “Foi aí que fizemos amizade com uma garota daqui [Rio de Janeiro], que chegou um tempo depois e ficamos revezando com ela para ir ao banheiro, beber água e almoçar”, explica o ator acreano. Ele completa que foi para o Rock in Rio, mas antes de ir já sabia que ia ter o lançamento do livro. “Eu tinha falado: “Wesley, nós vamos e vamos ser os primeiros”. Os amigos cumpriram a promessa.

Enquanto eles esperavam na fila, Júnior Rodriguez decidiu fazer um desenho para entregar a atriz. O momento mais emocionante para ele foi o interesse de Fernanda Montenegro ao saber que ele também é ator. “Ela se interessou e quis saber meu nome. Falei que era “Júnior Rodriguez, com Z”, ela olhou pra mim e disse quase como quem faz uma profecia, quase como uma benção: “Rodriguez? Ah, que legal! Que tal só Rodriguez?”. Esse momento ele diz que foi arrepiante e o marcou profundamente. “Porque de nomes artísticos ela entende perfeitamente”, explica.

Segundo os amigos, a reação da atriz ao saber que ambos eram do Acre e que Júnior havia feito um desenho para ela foi inesquecível. “Ela foi muito fofa. Muito especial”, comemoram os acreanos.