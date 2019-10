Governo diz que passagens da família Cameli não saíram dos cofres públicos do Acre

O ac24horas relatou nesse domingo, 14, que, conforme publicado no Portal da Transparência, os gastos com as viagens internacionais feitas pelo governador Gladson Cameli já atingiram um valor significante. Das viagens ao exterior, uma realizada no início do mês de setembro chama atenção. Numa agenda de oito dias para a Alemanha, o governador levou uma comitiva de 12 pessoas. Os custos, sem incluir despesas com passagens aéreas, apenas com diárias, ultrapassam os R$ 100 mil. Lá, a pauta eram visitas tecnológicas ao centro de excelência de combate ao fogo.

Em média, cada integrante da comitiva que foi a Alemanha custou aos cofres públicos cerca de R$ 15 mil somente com diárias. Os valores de diárias destinados ao coronel Batista e seu ajudante de ordem Roberto Coutinho ainda não constam no Portal. Também não estão divulgadas as diárias pagas ao diretor Carlito Cavalcante e a assessora Julie Messias, ambos viajaram pelo IMC.

Em resposta à matéria divulgada, o Secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade de Oliveira, enviou uma nota de esclarecimento para dizer que as passagens do governador Gladson Cameli e do chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, foram custeadas pela empresa Magirus. “Quanto às passagens da primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli e de Guilherme Cameli, as mesmas foram custeadas pelo próprio governador Gladson Cameli, não gerando gastos para os cofres públicos”, afirma Ribamar.

Sobre os supostos gastos irregulares com recursos públicos relacionados a diárias para profissionais em missão para Alemanha e Itália, a nota relata que “conforme previsto no art. 32, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar n°. 355/2018, alterada pela lei 359/2019, dentre as várias atribuições da Casa Civil, encontra-se o assessoramento ao governador do Estado em agendas de missões nacionais e internacionais”.

Entenda

Além de Cameli, embarcaram com destino a Europa, a esposa Ana Paula Cameli, o filho Guilherme, os secretários Ribamar Trindade (Casa Civil), Silvânia Pinheiro (Comunicação), os ajudantes de ordens: Amarildo Martins Camargo, Carlos Augusto da Silva Negreiros (Gabinete Militar), Marcos Roberto da Silva Coutinho (Corpo de Bombeiros); e ainda, Carlos Batista da Costa (Comandante do Corpo de Bombeiros), Carlito Cavalcanti (Diretor do IMC), a assessora Julie Messias (consultora ambiental) e a digital influencie, Iraci Magalhães Messias Coelho.

Quatro dias depois que retornou da Alemanha, o governador Gladson Cameli embarcou para os Estados Unidos, em mais uma agenda ambiental com os mesmos temas alegados durante o encontro com o banco KFW, entre os eventos da Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week The New York).

Para esse encontro em Nova Iorque o governador levou além da família, o representante do escritório político em Brasília, Ricardo França e a diretora técnica da Casa Civil, Paula de Barros, e ainda, a diretora Técnica do Instituto de Mudanças Climáticas de Regulação de Serviços Ambientais – IMC, Julie Messias. Pela secretaria de comunicação foi enviada a porta-voz Mirla Miranda. Ela aparece nas fotos divulgadas pela estatal de comunicação junto com o representante de Brasília, Ricardo França.

As constantes viagens ao exterior geraram um requerimento na Assembleia Legislativa pedindo explicações à Casa Civil das pautas atendidas nas agendas pelos hemisférios norte e europeu. O deputado Daniel Zen (PT) chegou a protocolar requerimento, solicitando detalhes dos compromissos do governador no exterior. A aprovação do documento foi derrubada a pedido da Casa Civil.