Governador afirma que não deixará de viajar por conta da opinião alheia

Após a polêmica em torno das constantes viagens do governador Gladson Cameli ao exterior, o chefe do Executivo resolveu comentar a notícia publicada pelo ac24horas, que revela os gastos com passagens aéreas, especialmente as que permitiram Cameli e uma comitiva com mais de 10 pessoas irem a Alemanha e aos Estados Unidos recentemente.

Durante entrevista concedida ao programa ‘Fale como Governador’ nesta segunda-feira, 14, ele afirmou: “não vou deixar de viajar ou deixar de fazer o que eu gosto por preocupação do que estão falando, de que o gasto é com dinheiro público”.

Cameli destacou que atualmente até o carro que ele utiliza para trabalhar é de sua propriedade, uma vez que o veículo oficial passa por reparos. “Até o carro que tô andando (sic) é meu. Não posso ser demagogo e não vou ser. Nas missões oficiais levo meus sectários porque preciso. Precisamos de dinheiro e onde tiver eu vou atrás”, argumentou o governador.

Nesta terça-feira, dia 15, Gladson viaja novamente, desta vez a Brasília, onde garante que irá tentar angariar mais recursos ao estado. “Estou preocupado com os cofres do estado, que estão com falta de dinheiro”, completou.

Entenda

O ac24horas relatou que os gastos com as viagens internacionais feitas pelo governador Gladson Cameli já atingiram um valor significante. Numa agenda de oito dias para a Alemanha, o governador levou uma comitiva de 12 pessoas. Os custos, sem incluir despesas com passagens aéreas, apenas com diárias, ultrapassam os R$ 100 mil. Em média, cada integrante da comitiva que foi a Alemanha custou aos cofres públicos cerca de R$ 15 mil somente com diárias.

Em resposta à matéria divulgada, o Secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade de Oliveira, enviou uma nota de esclarecimento para dizer que as passagens do governador Gladson Cameli e do chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, foram custeadas pela empresa Magirus. “Quanto às passagens da primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli e de Guilherme Cameli, as mesmas foram custeadas pelo próprio governador Gladson Cameli, não gerando gastos para os cofres públicos”, afirma Ribamar.

Sobre os supostos gastos irregulares com recursos públicos relacionados a diárias para profissionais em missão para Alemanha e Itália, a nota relata que “conforme previsto no art. 32, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar n°. 355/2018, alterada pela lei 359/2019, dentre as várias atribuições da Casa Civil, encontra-se o assessoramento ao governador do Estado em agendas de missões nacionais e internacionais”.