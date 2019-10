Círio de Nazaré atrai centenas de fiéis às ruas de Rio Branco

A celebração do Círio de Nazaré em Rio Branco superou a expectativa de público para este ano. A procissão religiosa atraiu centenas de pessoas em caminhada pelas ruas da capital acreana no final da tarde deste domingo, 13, em sua 88ª celebração. Os fiéis peregrinaram da região da Gameleira, no Centro, passando pelas ruas Senador Eduardo Asmar, Marechal Deodoro e Avenida Brasil.

A procissão encerrou na Catedral, local em que os seguidores da Virgem Maria celebraram a missa final. Antes disso, os fiéis entoaram cânticos segurando tochas e velas à espera de Nossa Senhora de Nazaré.

A emoção tomou conta de quem esteve por lá para pagar uma promessa ou apenas para participar da festa religiosa.