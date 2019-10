Brasileia assina OS para construção do novo prédio da Escola Socorro Frota

Na manhã desta segunda-feira, 14, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul e as polícias civil e militar de Guajará-AM, a 20 minutos de Cruzeiro do Sul, reiniciaram as buscas pelos dois jovens que teriam roubado um motor de barco e foram alvejados por tiros pelo proprietário, estão desaparecidos no rio Juruá desde a última sexta, na comunidade Boca do Boa Fé.

Um jovem, de nome Rian, que também estava na canoa, levou 3 tiros e sobreviveu. Ele já teve alta e mostrou a polícia onde o fato aconteceu.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Capitão Oliveira, cita que 4 mergulhadores estão nas buscas, que começaram no sábado e prosseguem hoje.