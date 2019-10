Biblioteca Pública do Estado será reinaugurada nesta terça-feira (15)

João Carlos Brasiliano de Paula, de 16 anos, foi morto com vários golpes de faca e foi encontrado por populares na noite deste domingo (13) na rua Enoque Gomes Coelho, no bairro Praia, no município de Tarauacá interior do Acre.

A ambulância do Samu chegou até ser acionada, mas ao chegar no local, o adolescente já se encontrava morto.

Familiares informaram a reportagem do ac24horas que a vítima havia saído de casa por volta das 19h e criminosos o pegaram e desferiram aproximadamente 12 facadas.

A Polícia Militar esteve na região e isolou a área para o trabalho dos peritos criminais. No local os policiais tentaram colher informações dos autores do crime, mas ninguém se pronunciou com medo de retaliação por membros de uma organização criminosa que domina a região.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.