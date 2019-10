Barbary inaugura ligação terrestre entre Porto Walter e outras cidades do Juruá

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi homenageado pelo governo peruano durante a 1° Expo Interoceânica Centro, promovida na cidade de Tingo Maria, capital da Província de Leoncio Prado.

Ilderlei articula junto às autoridades peruanas a integração entre o Brasil e o Peru, a partir das regiões do Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul) e Pucallpa, capital do departamento Ucayali.

“Foi uma honra representar o desenvolvimento e a ligação entre esses dois grandes países na 1° Expo Interoceânica Centro, que debateu exatamente esse tema. Nós também convidamos o governo peruano para ir a Cruzeiro do Sul e, em breve, estaremos recebendo essa importante comitiva”, salientou o prefeito.

A pavimentação da rodovia vai ligar as cidades de Cruzeiro do Sul via Pucallpa a um porto na Costa do Pacífico, incluindo os portos de Callao, Chancay, Chimbote e Salaverry. A integração vai cumprir todos os parâmetros ambientais, que garantem a proteção do ecossistema do território amazônico e a segurança da população local.

A 1° Expo Interoceânica Centro reuniu 50 prefeitos peruano. Ilderlei Cordeiro representou o governo brasileiro no evento. A integração vai promover o comércio internacional, a exportação de produtos, gerar emprego e renda, tanto no Vale do Juruá quanto em Ucayali, além de aquecer o turismo.

Além do prefeito de Cruzeiro do Sul, que tem se dedicado a consolidar a comércio e turismo internacionais, o senador Márcio Bittar tem sido um grande articulador da integração entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa.