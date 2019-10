Bandido invade distribuidora, rende cliente e rouba todo dinheiro do caixa; veja vídeo

Um bandido ainda não identificado pela polícia, invadiu uma distribuidora, rendeu um funcionário, um cliente e roubou todo dinheiro do caixa. O assalto aconteceu na manhã de domingo (13) na rua “A” no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso chega a pé no estabelecimento, finge ser um cliente, entra, dar uma olhada na parte interna da distribuidora, para ver se não havia mais ninguém no local, e vai diretamente ao caixa. O bandido levou cerca de R$ 200 do caixa, em seguida, foge a pé como se nada tivesse acontecido. A ação durou cerca de 1 minuto.

A Polícia Militar foi acionada, pegou as imagens de segurança, as características do criminoso, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).