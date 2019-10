Videomaker do ac24horas vive na pele o perigo de ser agepen no maior presídio do Acre

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, teve acesso exclusivo a parte interna do maior presídio do Estado do Acre, o Dr. Francisco D’Oliveira Conde, onde se encontra a maior parte dos presos da capital Rio Branco.

Nenhuma equipe de jornalistas do Acre teve permissão para filmar, fotografar ou entrevistar alguém. “Nossa missão foi mostrar a realidade de trabalho dos agentes penitenciários que atuam nos pavilhões masculino e feminino”, destaca o nosso repórter.

O ac24horas mostra nessa reportagem a vistoria que os apenados não esperavam, estratégia de segurança adotada pela atual diretoria e também os agentes denunciando falta de segurança aos profissionais que trabalham na casa de detenção. Além disso, eles também falam da falta de compromisso político e a necessidade de um efetivo maior.

Assista o vídeo na íntegra: