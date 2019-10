Socorro Neri entrega espaço “Parque Cidade das Crianças” à comunidade no Jarbas Passarinho

Centenas de crianças acompanhadas pelos pais atenderam ao convite da prefeita Socorro Neri e fizeram uma verdadeira festa na inauguração do espaço público “Parque Cidade da Criança”. O final da tarde deste sábado, 12, no Conjunto Jarbas Passarinho, foi marcado por cores e muita alegria.

“Neste dia das crianças, nada mais justo que fazermos a entrega do espaço para às crianças, onde elas podem exercer o direito sagrado ao brincar, direito que deve ser estendido a todas às crianças da nossa cidade” ponderou a prefeita Socorro Neri que ressaltou ainda “estamos entregando este equipamento nesta comunidade porque trabalhamos para os que mais precisam do trabalho da Prefeitura”.

Bem coletivo

A prefeita recebeu o carinho das crianças e pediu aos moradores que junto ao presidente do Conjunto Jarbas Passarinho, Edilson Souza, cuidem do espaço e que zelem também pelas crianças. “Protejam, orientem nossas crianças. Elas precisam dos nossos cuidados, pois são as mensagens vivas mais importantes que nós podemos mandar para o futuro”.

A vereadora Elzinha Mendonça prestigou o evento e frisou “hoje, a gente comemora também o dia da inocência, da esperança e do futuro, porque é isso que as crianças representam. E esse espaço é um presente para comunidade”. Para o presidente do Jarbas Passarinho, Edilson Souza, “essa é uma oportunidade única que a prefeita está dando à comunidade, pois a estrutura é grande e permite muitas opções de programações”.

Comunidade em festa

A programação que iniciou às 16 horas foi diversificada e aconteceu em todo o espaço do Parque, inclusive na concha artística, contou com: perfomance no tecido acrobático, pintura facial, contação de histórias, animação da equipe do Centro de Multimeios, shows diversos, distribuição de pipoca, geladinhos e doces.

O Charleony e a esposa Daniele de Freitas aproveitaram a tarde na companhia das três filhas. “Só temos a agradecer a prefeita Socorro Neri por presentear nossa comunidade com um espaço desses. É muito bom ter um espaço assim para aproveitar em família” avaliou o mestre de obras.

A pequena Nicole Gabrielly, de cinco anos, adorou o espaço e curtiu o parque na companhia da avó Lucilene Fernandes. “Para criançada é magnífico ter um espaço assim, onde podem ser criança e conviver com outras crianças. A prefeita e todos os envolvidos estão de parabéns por entregar um espaço tão bonito”, acentuou a professora de dança.

Nem o sereno que caiu no início da noite impediu o Arlei Lima, monitor de futebol, e pai da Ana Carolina de aproveitar a programação do Centro de Multimeios junto à pequena. “Para mim e para meus filhos esse espaço é maravilhoso. Aqui temos um espaço, onde as crianças encontram uma alternativa longe das ruas. Só temos a agradecer à prefeita”, considerou.

A obra

Idealizado na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre, o equipamento oportuniza convívio social e brincadeiras lúdicas que possibilitam desde a educação no trânsito a atividades artísticas e recreação.

Destinada à comunidade em geral, o Parque Cidade da Criança compreende uma área de 4.172,54 m2 e recebeu o investimento de R$ 1.378.763,21 em recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal, Henrique Alonso, com a contrapartida do tesouro do Município.

A estrutura do espaço conta com quiosque duplo (tipo lanchonete), banheiro com acessibilidade, concha artística com arquibancada para eventos, espaço cultural, estacionamento, espaço lúdico infantil e traçado urbano da cidade, edificações em escala reduzida, retratando o convívio urbano e educação no trânsito, além de paisagismo.