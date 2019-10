Para tentar agilizar inquéritos, Polícia realiza mutirão de atendimento da 3ª Regional

Para tentar agilizar inquéritos atrasados, a Polícia Civil realizou neste sábado, 12, um mutirão de atendimento, onde mais de 70 pessoas prestaram depoimentos em interrogatórios.

A Iniciativa faz parte da nova coordenação da delegacia que tem o delegado Alcino Ferreira Júnior à frente da 3ª Regional.

A ação contou com o apoio de 18 alunos delegados, que estão em fase de conclusão do curso na Academia de Polícia, e supervisionados por escrivães da delegacia.

“Essa é uma ação essencial para a conclusão de alguns inquéritos que estavam parados aqui na delegacia. Quando cheguei vi que havia muita coisa atrasada e então encontramos na realização de um mutirão a saída para dar celeridade no andamento desses inquéritos. Essa ação marca o início do planejamento estratégico que iremos desenvolver na região da Baixada visão reduzir cada vez mais os indicadores da violência, o que é uma das pautas de Segurança do Governo do Acre”, destacou o delegado.

A dona de casa Ivanilde Luz, moradora do bairro Boa União foi uma das primeiras a ser atendida e fez questão de destacar o atendimento célere e a atenção dos servidores.

O Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira, parabenizou e agradeceu a dedicação dos servidores envolvidos no mutirão, principalmente aos alunos delegados que não mediram esforços para a realização das atividades desenvolvidas em pleno feriado, considerando-os fundamentais para alcançar o resultado planejado e obtendo sucesso na ação.

“O delegado Alcino é um profissional dedicado e comprometido com a segurança pública, a exemplo esse mutirão que foi realizado neste sábado. Quero parabenizar a todos os servidores envolvidos nesse mutirão e também aos alunos delegados que se dispuseram e deram o máximo de si para que tudo ocorresse de forma satisfatória e garantisse o sucesso da ação. Vocês estão de parabéns!”, disse o Delegado Geral.

Maciel Ferreira disse ainda que outras dessa natureza deverão ser realizada na 3ª Regional e em outras delegacias.

“O nosso objetivo maior é levar um atendimento de qualidade para a população, desenvolver ações de combate a criminalidade devolvendo a paz e a tranquilidade aos acreanos. Esse é o desejo do Governador e de todos nós”, finalizou o chefe da Polícia Civil no Acre.