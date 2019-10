Mara Rocha comemora o Dia das Crianças no Calafate

Toda criança merece comemoração no seu dia, não é mesmo? Não seria diferente para os 2000 pequenos moradores do Bairro do Calafate que participaram da festa promovida pela Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) durante esse sábado (12/10)

A comemoração aconteceu durante todo o dia, e a parlamentar, junto com amigos e familiares, distribuiu mais de 2000 brinquedos, que, juntamente com muita brincadeira, doces e refrigerantes, fez a alegria dos pequenos.

“Sempre tive o sonho de promover uma festa assim e, graças a Deus hoje eu pude realizar esse sonho e retribuir o carinho que recebo, a cada dia, da população de Rio Branco. Fico feliz em ver a alegria da criançada com esse momento de festa e alegria”, afirmou Mara Rocha.

A festa transcorreu em clima de muita paz, e era visível a satisfação das crianças, que aproveitaram uma experiência diferente e divertida.