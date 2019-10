IPCA: Inflação terá novo cálculo a partir de janeiro de 2020

Não houve sorteio da Mega-Sena neste sábado (12), em função do feriado que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças.

A próxima semana, em compensação, será recheada: além do prêmio está acumulado, com previsão de R$ 30 milhões para o concurso 2.197, serão realizados três sorteios: na segunda (14), na quarta (16) e no sábado (19).

Como ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.196 , realizado na última quarta, o prêmio para o próximo sorteio acumulou.

Na próxima segunda, as dezenas serão sorteadas às 20h, em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê.

As apostas podem ser feitas normalmente até as 19h (horário de brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o País. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.