Elson Santiago diz que caminhonete perdeu o freio na quarta ponte: “que susto, mano véi”

O ex-deputado Elson Santiago e seu motorista sofreram um acidente e ficaram feridos na noite deste sábado (12) na rua Peru, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Santiago e o motorista trafegavam em uma caminhonete S10 de cor prata, placa NXT-6131, no sentido quarta ponte-bairro Habitasa em alta velocidade. O motorista ao fazer a curva perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro de uma igreja. Com o impacto, a frente do veículo ficou totalmente destruída e as vítimas sofreram alguns cortes.

Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar no local, o ex-deputado e o motorista já haviam sido levados por familiares até a sua casa que fica distante do local do acidente cerca de 500 metros.

A reportagem do ac24horas flagrou dentro do carro que havia uma geleira lotada de cervejas e familiares fizeram de tudo para tentar remover a bebida antes da chegada dos Policiais de Trânsito.

A área foi isolada pelos Policiais para os trabalhos dos peritos e em seguida o veículo foi removido até o pátio do Detran.

Há duas semanas, Elson Santiago, que já foi presidente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato do governador Sebastião Viana, foi nomeado para o cargo de chefe de departamento da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais (SRPI), que tem como objetivo garantir a boa interlocução entre o Palácio Rio Branco e a Assembleia Legislativa (Aleac).