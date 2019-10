Trio é preso com arma de fogo e R$ 3 mil em carro na Amadeo Barbosa

As crianças de Cruzeiro do Sul ganharão nesse Dia dedicado a elas, 12 de outubro, um presente especial. Será inaugurado oficialmente na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) um Parque Aquático temático infantil para a meninada se divertir com piscina, escorregadores, área de lazer e brinquedos.

O projeto idealizado, em 2010, pelo presidente da AABB, Élter Nóbrega, será entregue à população justamente no Dia das Crianças. A construção só saiu do papel graças a colaboração de vários sócios e apoiadores, entre eles, o deputado estadual Nenem Almeida (SD). O espaço, que fica no bairro da COAB, demorou seis meses para ser construído e já está sendo considerado uma das principais atrações para a criançada de Cruzeiro do Sul. Um lugar para incentivar a prática de esportes aquáticos e a diversão.

Élter que é sindicalista dos bancários e funcionário do Banco do Brasil comemora a conquista. “Esse Parque Aquático era um anseio de toda a população. Um Parque desse porte não tem em nenhum município do Estado. Fico feliz de ter conseguido realizar esse sonho nessa minha gestão como presidente da AABB. Esse espaço será a alegria das crianças da nossa cidade. Isso só foi possível porque tive o apoio e o incentivo dos meus colegas funcionários do Banco do Brasil, do nosso Sindicato e de vários moradores de Cruzeiro do Sul,” afirmou Élter.

O deputado Nenem Almeida, também sindicalista e funcionário do Banco do Brasil foi um dos principais parceiros da empreitada. “Alegria e gratidão aos idealizadores desse projeto que servirá não só aos associados da AABB, mas toda a coletividade de Cruzeiro do Sul. Tenho me empenhado através do meu mandato em ajudar as inciativas que promovam o esporte e o bem estar das pessoas. Esse projeto da AABB tocado com dedicação pelo meu companheiro sindicalista dos bancários Élter Nóbrega tem uma estrutura de primeira que nos orgulha. É um exemplo para todo o Acre de como é possível concretizar sonhos com poucos recursos. Isso além de qualquer estrutura de governo ou prefeitura,” afirmou Nenem Almeida.