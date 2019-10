Saveiro e Ford Fiesta colidem violentamente na BR-317 e três pessoas ficam feridas

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. Andreia Ribeiro da Silva, de 32 anos, e Gledison Freitas Feitosa, de 20 anos, foram feridos a golpes de faca na noite desta sexta-feira (11). O crime aconteceu na rua Foca, no bairro Wilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo informações da Polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Andreia estava em casa quando o ex-marido invadiu a residência e de posse de uma faca efetuou vários golpes contra a ex-mulher. Para não morrer, a vítima saiu correndo e o criminoso a perseguiu até uma igreja. Ao entrar na igreja o jovem Gledison impediu que o agressor conclui-se o que começou e foi furado no pescoço. Após a ação, o ex-companheiro de Andreia fugiu do local correndo tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos as vítimas e as conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos do Samu, Andreia sofreu vários cortes nas mãos e um no pescoço, já o jovem somente um corte no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada e após colher as características do autor do crime fizeram rondas na região em busca de prendê-lo, mas o criminoso não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).