“Prefeitura não consegue resolver todos os problemas”, diz Neri ao responder morador

A primeira reunião entre equipes da prefeitura de Sena Madureira e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ocorreu na manhã dessa quinta-feira, 10, na sede da prefeitura municipal. O encontro definiu as primeiras ações do Censo demográfico que irão ocorrer em 2020. O gestor Mazinho Serafim (MDB) garantiu todo o suporte necessário à realização do trabalho feito pelo Instituto na cidade.

Segundo um dos representantes do IBGE, o censo é o maior levantamento estatístico realizado no país e extremamente necessário para a gestão dos municípios. “Visitamos todos os domicílios, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Até nos locais mais distantes do município realizamos entrevista e detectamos as características dos domicílios e das pessoas”, disse Sebastião Júnior.

A realização do Censo ocorre a cada 10 anos e permite fazer um levantamento detalhado para que os municípios, estados e a federação nacional possa conhecer, de fato, a realidade da população que vive no país. “O primeiro resultado que a gente produz é o total de população. Atualizamos esse dado e divulgamos anualmente uma estimativa de população”, explicou Júnior durante reunião.

Em 2020, as equipes do IBGE chegarão ao município para ir a campo e verificar quantos domicílios existem na cidade e quantas pessoas moram nela. A prefeitura de Sena Madureira se comprometeu em dar todo o apoio necessário para o sucesso da operação. “Esse trabalho é importante para nossa cidade. Uma ação que o prefeito Mazinho pediu para acompanharmos de perto. Ao final, veremos a real situação do nosso município”, destacou o vice-prefeito Gilberto Lira.

Os dados colhidos por meio do Censo demográfico têm influência direta nos repasses provenientes do Fundo de Participação dos Municípios que a prefeitura recebe. “Se a nossa população aumenta, precisamos atestar isso para que os repasses que possibilitam melhora da qualidade de vida também sejam acrescidos”, enfatizou Lira.

A primeira reunião de planejamento para o Censo 2020 em Sena Madureira colocou ao IBGE toda a estrutura que o município possa dispor para que o trabalho realizado seja o melhor possível. A prefeitura pediu atenção à zona rural, localidades situadas nos altos dos rios, comunidades distantes e ramais. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Gilberto Lira, do secretário de Administração e Finanças, Getúlião Saraiva, demais secretários, do presidente da câmara de vereadores, Alípio Gomes e equipe do IBGE.