Prefeitura de Rio Branco anuncia edital com 600 vagas para professores efetivos

Durante a abertura da programação que celebra o mês do servidor, ocorrida nesta sexta-feira, 11, a prefeita Socorro Neri anunciou que ainda no dia 15 deste mês, próxima terça-feira, a prefeitura municipal de Rio Branco vai lançar edital de concurso público para a contratação de cerca de 600 professores efetivos.

Neri ainda destacou que a gestão tem se esforçado para garantir a promoção dos servidores dentro do que estabelece os Planos de Cargos e Carreiras (PCCRs). “De janeiro até agora mais de 400 funcionários efetivos do município foram promovidos”, disse Socorro Neri.

Segundo a prefeita, a partir de 2020, o município só terá na Educação profissionais temporários para as vagas que, de fato, são temporárias. “Aquelas em que os profissionais efetivos entram de licença médica, por uma razão ou outra precisam ser remanejados da sua função e aí precisa entrar a participação de um [servidor] temporário”, enfatizou.

O calendário especial do mês do servidor conta com diversas atividades que se estendem até o dia 31 deste mês com a realização do Sarau do Servidor na Praça da Revolução.