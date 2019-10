Médicos do Acre realizam ato em favor do Revalida em Rio Branco

Organizações médicas do Acre promovem na próxima sexta-feira (18/10) uma manifestação no Palácio Rio Branco em favor da prova Revalida, que faz a revalidação dos diplomas de médicos formados em universidades estrangeiras.

“As entidades representativas dos médicos e estudantes de medicina do Estado do Acre se unem no mês dos médicos em campanha pela valorização da medicina e defesa das boas práticas”, diz a convocatória da Associação Médica do Acre.

O movimento também pede “saúde de qualidade e de condições adequadas de ensinos e estágios de formação médica” no Acre.