Domingo tem mais um aulão do Enem no Via Verde Shopping

Mais um aulão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo (13/10) na praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

O aulão começa às 8 horas e vai até às 12 horas. Na edição anterior, realizada dia 6 de outubro, a praça de alimentação ficou completamente lotada de estudantes interessados em se atualizar sobre o Enem.

Os temas deste domingo são as ciências humanas e suas tecnologias.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui