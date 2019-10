Acre editou 56 decretos de calamidade contra desastres naturais entre 2003 e 2018

Em comemoração ao Dia das Crianças, o espetáculo infantil ‘A menina e o Palhaço’ será realizado neste sábado, dia 12, a dezenas de crianças na escola Padre Peregrino Carneiro de Lima, situada no bairro Tucumã, em Rio Branco. A peça irá ocorrer às 10h e 11h da manhã e será apresentada pelo Grupo do Palhaço Tenorino.

A “Hora do Bumbá” é uma das atrações e apresenta cerca de 10 canções com aproximadamente 1h10 de show. O espetáculo já abrangeu 11 escolas e 2 mil crianças já foram contempladas.

Logo mais à noite, haverá o show musical ‘E Venha Forte que o Batuque é do Norte: erês, Mirins e curumins’, que será apresentado às 19 horas, no Teatro de Arena do Sesc, com Camila Cabeça e Banda, também em celebração às crianças. O evento tem entrada franca e abre o IX Aldeia Sesc Caiçuma Das Artes, com um trabalho educativo de ritmos da Amazônia.

Segundo a organização, o show já foi apresentado 11 escolas de Rio Branco e está em cartaz desde 2018, quando se tornou um musical voltado ao público infantil. “É uma ferramenta de “afrobetização”, com abordagens dos ritmos de batuques de origem afro-brasileira que não são tão usados na indústria de massa”, explica Camila.