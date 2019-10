Vidente prevê forte tremor na região sudoeste do Norte

Os prefeitos Tião Flores (Epitaciolândia), Bené Damasceno (Porto Acre), Assis Moura (Santa Rosa do Purus), Romualdo Araújo, (Bujari) e Ederaldo Gomes (Acrelândia), mais a vereadora Janaína Furtado se filiaram aos Progressistas, partido do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes. As filiações foram aconteceram hoje na sede do partido.

Além de Gladson e Mailza Gomes, estavam presentes os deputados Nicolau Júnior, presidente da Assembleia, José Bestene e Gerlen Diniz. Janaína dever disputar a eleição em Tarauacá. Os demais prefeitos vão tentar a reeleição. A vinda para o Progressistas tem como objetivo fugir do desgaste do mandato e dos partidos da FPA.