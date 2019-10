Show de Naiara Azevedo em Cruzeiro do Sul será no estacionamento do Sesc

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) promove nesta sexta-feira, 11, a partir das 18h, na Praça Municipal de Senador Guiomard, um ato de conscientização em alusão ao Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Nosso objetivo é fazer com que ações de conscientização com cuidados da saúde cheguem ao máximo possível de mulheres. É importante que elas façam os exames de prevenção do câncer de mama e de colo de útero, tenham acesso a mais informações e aos tratamentos necessários. Estou mobilizando todos, homens, jovens, idosos que façam parte deste movimento em favor da saúde das mulheres da minha querida Quinari e de todo o estado”, disse a senadora.

A programação terá palestras com especialistas da saúde e encerrará com uma grande caminhada.