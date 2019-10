Servidora da Ufac reclama de desrespeito ao idoso em estacionamentos do Campus

Em entrevista ontem ao BLOG DO CRICA, o governador Gladson Cameli fez duas revelações que vão mexer com a composição de forças no seu campo político, na eleição para prefeito da capital, no próximo ano: a primeira é que o PROGRESSISTAS, seu partido, vai fazer aliança com o PSDB. A segunda, é que a chapa deverá ser formada por Minoru Kinpara (PSDB) e Alysson Bestene (PROGRESSISTAS). “Mais na frente vamos discutir quem será a cabeça da chapa”, destacou Cameli. Mas, como o secretário Alysson Bestene (PROGRESSISTAS) não tem nenhuma densidade eleitoral em Rio Branco, a dedução lógica a que se pode chegar é que ele será o vice de Minoru Kinpara. “Esta aliança é para deixar claro que eu e o vice-governador Rocha estamos juntos e afinados para a disputa eleitoral de 2020”, enfatizou o governador. Mas, Cameli descarta a notícia de que está de malas prontas para filiar-se ao PSDB: “Isso não existe, é boato, vou continuar filiado ao partido PROGRESSISTAS,” garantiu o governador Gladson Cameli ao BLOG. A decisão isola o MDB. Que se recusa entrar nesta aliança.

CONVERSA COM FLAVIANO MELO

Gladson disse ainda ao BLOG que, viu com ironia de que para reunir com o MDB tem que enviar um comunicado ao presidente e deputado federal Flaviano Melo, e ao líder do MDB na ALEAC, deputado Roberto Duarte “É bem capaz de me reportar a um líder de bancada, se tiver que falar com o MDB, eu falo com o Flaviano Melo”, comentou o governador com ironia.

QUERO QUE SEJA FELIZ

O governador destacou ainda na conversa de ontem com o BLOG DO CRICA que se o deputado Roberto Duarte (MDB) pensar que o atacando na ALEAC vai atrapalhar a sua administração, está enganado, e foi enfático: “Pode criticar quanto quiser, não vai me atingir, que seja feliz”.

QUESTÃO FECHADA

O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, já deixou claro que em hipótese alguma o partido deixará de ter candidatura própria á prefeitura da capital. E que o nome fechado é o do deputado Roberto Duarte (MDB). Duarte já disse aceitar a missão do partido.

CANDIDATO INDEPENDENTE

O deputado Roberto Duarte (MDB) deve encarnar na campanha o papel de uma candidatura independente do governo Gladson Cameli e da prefeita Socorro Neri, caso esta dispute a reeleição. Quer com isso se colocar como um projeto político alternativo aos dois pólos.

VOTO VENCIDO

Mesmo dizendo que o deputado Roberto Duarte (MDB) sendo candidato, este terá o seu apoio, o senador Márcio Bittar (MDB) não esconde que gostaria de ver a sigla numa aliança com o governador Gladson na disputa da PMRB. Mas tem a certeza ser voto vencido no MDB.

QUEBRA A UNIDADE

A decisão fechada do MDB quebra qualquer possibilidade dos partidos do campo político do governador Gladson Cameli de entrarem na eleição á PMRB, com uma candidatura única a prefeito. A meta do MDB é buscar uma aliança com o PSD do senador Sérgio Petecão.

MIRANDO 2022

A aliança do MDB e do PSD é mais provável de acontecer porque, ela mira 2022. Se o Gladson disputar o Senado, Petecão (PSD), automaticamente, por ser um nome muito forte, disputará o governo. E a hipótese acontecendo, o vice Rocha também vai querer ser candidato ao Governo. São projetos conflitantes. Por isso, esqueçam o PSD junto com o PSDB em 2020.

NOVO COMANDO

O presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) é quem vai comandar de agora em diante as relações políticas com os deputados, já tendo deixado isso claro aos parlamentares. Os projetos do governo deverão ser discutidos arduamente antes da votação.

VITÓRIA PELO DIÁLOGO

O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) considera o diálogo com todas as correntes políticas da ALEAC, importante porque pelo diálogo se poderá chegar às vitórias nas votações dos projetos que forem enviados pelo governo. É contra o confronto, para evitar derrotas.

NÃO VAI DESARQUIVAR

Para o presidente Nicolau Junior a meta agora é aprovar o projeto que pede autorização para o governo negociar a dívida estatal. Isso é importante, por o governo ter dívidas a pagar do governo passado. Serão desembolsos de 90 milhões de reais em outubro, 70 milhões em novembro e 90 milhões em dezembro. Sem computar o enviado ao ACREPREVIDÊNCIA.

NADA COR DE ROSA

Nada cor de rosa, mas negra é a situação financeira do PT. O partido tem 1 milhão de reais de dívidas da campanha e sobra ao fim do mês 5 mil reais em caixa para quitar a pendência. Para segurar um abacaxi deste tamanho, só o Cesário Braga para aceitar continuar presidente.

O PT ERROU NA SOBERBA

Em entrevista ao programa “Boa Conversa”, que apresentamos no ac24horas com o Astério Moreira, o ex-deputado federal Sibá Machado (PT) disse que o PT errou na estratégia e por isso foi derrotado. Para ele, a soberba subiu a cabeça do PT ao lançar dois nomes ao Senado.

NÃO DESARQUIVA

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), não vai desarquivar o projeto do governo que propunha modificações na LDO, decisão tomada pelo presidente em exercício, deputado Jenilson Leite (PSB). Resta ao governo recorrer à justiça.

ATITUDE DESENCORAJADA

O governo está convencido em não recorrer à justiça, pois, dificilmente ganharia a contenda.

BEM HUMORADO E OTIMISTA

Mesmo desfiando um rosário de dívidas, o governador Gladson Cameli se mostrou ontem na coletiva com a imprensa, otimista e bem humorado. Otimismo virou a sua marca registrada.

VÃO TRABALHAR

Estes prefeitos que estão entrando no PROGRESSISTAS não vejam a filiação como a varinha de condão que garantirá as suas reeleições. Vão trabalhar! Se quiserem garantir novo mandato.

APOSTANDO NO SUCESSO

O secretário de Agricultura, Paulo Wadt, acredita que o agronegócio vai deslanchar no governo Gladson Cameli, porque o Acre tem as terras mais ricas do Brasil O governo já deu o seu primeiro passo adotando benefícios fiscais para quem quiser investir na agricultura.

A QUESTÃO É O QUE PENSA A POPULAÇÃO

A última pesquisa mostrou números baixos de aceitação popular para o trabalho das equipes da Saúde e da Segurança. Os avanços acontecidos na Segurança, a que indicam os percentuais, não chegaram ainda à população ao ponto desta considerar que aconteceu alguma melhoria.

CORRENTES DIVERGENTES

Há hoje no PT três correntes com posições divergentes sobre como o partido deve se posicionar na eleição para a prefeitura de Rio Branco: a primeira de apoiar a prefeita Socorro Neri. A segunda, de ter candidatura própria. E a terceira para que fique fora do processo.

MAIS FRACA

A corrente mais fraca é a de que o PT tem que ter candidato próprio á PMRB, porque os nomes com densidade não querem encarar a disputa e ainda pelo fato do poder estar com o caixa baixo e pela primeira vez nos últimos 20 anos, irá para uma eleição fora da força do poder.

OPOSIÇÃO PREPARADA

Esta legislatura tem quatro deputados que, não são só bons oradores, mas conhecedores do Regimento Interno que, quando bem usado serve de contraponto á base majoritária do governo. Daniel Zen, Edvaldo Magalhães, Roberto Duarte e Jenilson Leite, são craques.

SURPRESA

A posição do líder da prefeita na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Rodrigo Forneck (PT), sendo contra o reajuste no preço das passagens de ônibus foi vista com surpresa. Não se sabe se é uma posição isolada, mas se um sinal que a prefeita Socorro não quer o reajuste.

DISCURSO ESPERADO

Era para ser na quarta-feira o discurso anunciado pelo ex-líder do governo na ALEAC, deputado Luiz Tchê (PDT), falando sobre o episódio dos vetos e cercado de mistério. Tchê não quis dar qualquer pista sobre em que pontos, ele pautará o pronunciamento, na próxima terça-feira.

MAIS LEVE

Ontem. Numa conversa com deputados e a qual este BLOG presenciou, o deputado Luiz Tchê (PDT) se disse bem “mais leve” desde que deixou a liderança do governo na ALEAC.

FALTOU UM NOME

Na última pesquisa sobre a corrida para a prefeitura de Rio Branco faltou inserir nas consultas o nome da deputada federal Vanda Milani (SD), que tem compromisso fechado com a direção nacional que será candidata, e que é um dos nomes mais qualificados postos para avaliação.

FRASE DO DIA

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos”. Provérbio chinês.