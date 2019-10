Rocha cresce na política!

O vice-governador Major Rocha (PSDB) vem crescendo e ampliando os espaços políticos de forma inteligente. Frustrou todos aqueles que apostavam num rompimento, inclusive antes da posse, com o governador Gladson Cameli (Progressistas). Aconteceu exatamente o contrário. Está cada vez mais próximo e solidário politicamente ao ponto de construir a primeira aliança para as eleições de prefeito do ano que vem na capital. Nessa esteira, tucanos e Progressistas podem se juntar com MDB, PSD, PDT, PRB e outros partidos por todo o interior do Acre, ampliando a coligação que se oporá ao PT nas futuras eleições. Rocha sabe que a eleição de 2022 não será para amadores e quem achar que o PT é carta fora do baralho está muito enganado. O PT é um exército que perdeu uma batalha, mas que não foi destruído. Apesar dos graves erros cometidos pelo partido do Lula, tem um legado de grandes conquistas. Ao buscar a unidade dos partidos que ganharam a eleição o ano passado, Rocha está dando um passo em direção ao futuro.

. Otimista como sempre o governador Gladson Cameli concedeu entrevista coletiva a imprensa no Palácio Rio Branco, regada a saltenha, suco e coca cola.

. Ao final de entrevista coletiva aproveitei o momento e perguntei:

. Governador, e os problemas com a Assembleia Legislativa?

. Antes de responder, baixou a cabeça, respirou fundo, angustiado respondeu:

. “Me diga, o que é que eu devo fazer mais”?

. “Todos os projetos, leis e encaminhamentos que fiz foi para destravar o Estado, para tentar sair desse atoleiro, gerar emprego, renda e colocar o Acre nos trilhos de desenvolvimento”.

. “Coisas tão pequenas se transformam em verdadeiras tempestades, enquanto isso nosso povo está sofrendo”.

. Não acusou ninguém, só lamentou a incompreensão!

. Sobre as eleições do ano que vem, deixou claro que vai com o candidato do PSDB, Minoru Kinpara.

. Segundo disse, o Progressista vai se coligar com os tucanos porque ele e o vice Rocha estão firmados no mesmo compromisso.

. “Eu e o Rocha nos damos muito bem, trabalhamos juntos, por que iria sair dividido com ele na eleição do ano que vem”?

. Pouca gente sabe, mas em 1998 o então governador Orleir Cameli chutou o pau da barraca quando perseguido pelos próprios aliados que, inclusive, lhe negaram legenda para disputar a reeleição.

. Chamou as lideranças moderadas do PT e PCdoB e fechou um acordo para que Jorge Viana fosse eleito governador.

. O PT e a Frente Popular honraram o acordo com Orleir até o último dia de governo.

. Os que deveriam ser aliados de Orleir amargaram derrotas por 20 anos, até o PT devolver o cetro do poder ao sobrinho de Orleir, o governador Gladson Cameli.

. E assim caminha a política no Acre.

. O bom de tudo é a democracia e a certeza de que a única certeza é a mudança.

. Isto quer dizer que se eu decidir mudar agora, apesar de tudo que a vida me fez, eu posso mudar e ser feliz!

. Feliz com intervalos de perdas, tristezas e dores, bem apurado!

. A ex-juíza Solange Fagundes, quando era responsável pela propaganda eleitoral durante as campanhas em Rio Branco, costumava dizer na televisão que o pior tipo de político é aquele que se aproveita da pobreza e da miséria das pessoas para dar “presentes”.

. Um político que sai dando “as coisas”, principalmente na zona rural, está corrompendo vergonhosamente os eleitores.

. Segundo a juíza, mesmo fora da campanha é crime porque “não é bondade, é corrupção”.

. Solange Fagundes também foi juíza na comarca em Brasiléia!

. A Justiça Eleitoral precisa estar atenta, vigilante permanentemente!

. Alguns eleitores precisam amadurecer!

. A corrupção eleitoral destrói completamente a democracia!

. Ministério Público Federal, Estadual devem agir com o rigor da lei para limpar a política daqueles que fazem dela meio de enriquecimento ilícito.

. O Fundo Eleitoral é um prato cheio para sacanagens!

. Bom dia!