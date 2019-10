Prefeitos migram para o Progressistas para tentar à reeleição

Vereadores de Rio Branco, juntamente com seus gabinetes, ocuparam a área do Senandinho, centro da capital acreana para realizarem blitz de conscientização da importância do exame de mama e o de próstata, conhecidos pelos meses Outubro Rosa e Novembro Azul.

As vereadoras Elzinha Mendonça (PDT) e Lene Petecão (PSD) seguravam faixas enquanto o sinal estava fechado e os vereadores Mamed Dankar (PT) e João Marcos Luz (MDB) abordavam com panfletagem, além da distribuição de laços coloridos.

“Esse evento tem por objetivo, lembrar a população que é necessário que se faça o exame da mama para as mulheres e o da próstata para os homens. Dessa forma consegue se identificar cedo se uma pessoa possui ou não o câncer e evita que ele se espalhe pelo organismos. Estamos na defesa da vida”, disse Lene Petecão.

Para o vereador Dankar, essa foi uma das primeiras ações que envolvem os mandatos e prevê outras até o permitido da legislação.

“Sou membro da Comissão da Mulher, que tem a vereadora Elzinha como nossa presidente e a Lene, nada mais justo que unirmos forças para algo que pode ajudar a população. Mesmo não sendo da comissão, mas entendendo a importância da proposta, estamos aqui com o vereador João e o gabinete do Antônio Morais para ajudar homens e mulheres a entender a importância dessa prevenção”, destacou Dankar.