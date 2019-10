Ouriço que assustava crianças no Favo de Mel é capturado pelos Bombeiros

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) do Acre irá representar a Amazônia em um documentário inédito sobre saúde rural. A produção, que será realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), irá mostrar as ações envolvendo o Senar através dos programas “Saúde da Mulher Rural” e “Saúde do Homem Rural” em todo o território brasileiro.

Em 2019, o Senar do Acre já realizou duas grandes ações no município de Porto Acre e em Capixaba, com mais de 300 exames realizados. Através de parcerias que disponibilizam atendimento médico, são detectadas possíveis suspeitas de câncer e outras doenças, que são prontamente atendidas pelo SUS após o resultado dos exames.

“Estamos muito felizes de ter nossas ações reconhecidas e destacadas pela CNA e pelo Senar Central. Isso só nos motiva a continuar fazendo o bom trabalho que já vem sendo realizado, beneficiando as comunidades rurais e reforçando as parcerias dos municípios”, disse Márcia Cristina Freire, coordenadora dos programas de saúde rural do Senar do Acre.