No Acre, jovem corta o cabelo após 10 anos de uma promessa para cura de câncer

Você sabia que 11 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide? O ac24horas reuniu informações pra deixar você por dentro dessa doença.

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações. A causa é desconhecida e acomete as mulheres duas vezes mais do que os homens. Inicia-se geralmente entre 30 e 40 anos e sua incidência aumenta com a idade.

Para alertar e conscientizar a população acreana sera realizado nesta sexta-feira (11) um evento em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Artrite Reumatoide, que será realizado no ambulatório de Reumatologia da Fundhacre as 9h30.

O evento contará com a participação das Doutoras Adriana Marinho e Talita Ribeiro.

A programação iniciará com uma pequena aula informativa, seguida de um coffee break, onde ocorrerá distribuição de cálcio, vitamina D.

Serão disponibilizados cerca de 40 exames com coleta no ato, para pacientes com suspeita de artrite, onde terão os resultados do fator reumatoide diagnosticados com até 30 minutos após a realização do exame, que será feito no laboratório da Fundação.

Interessados devem confirmar presença no número (68) 98417-1819

Com informações da Sociedade Brasileira de Reumatologia