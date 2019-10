Lexa não quer devolver R$ 20 mil a empresários acreanos e é acionada na justiça para pagar R$ 400 mil de indenização

É isso mesmo! Quem achou que os empresários iam deixar por isso, toda essa confusão no Acre, se enganou. A CANTORA SE RECUSA A DEVOLVER OS R$ 20 mil já pagos pelos empresários como sinal para o seu show no estado, sendo assim, foi registrado um boletim de ocorrência divulgado pela coluna na manhã desta quinta-feira, por APROPRIAÇÃO INDÉBITA contra a cantora carioca, que insiste em ficar com o dinheiro já pago . Os empresários contabilizaram todos os prejuízos desde seu primeiro cancelamento dos show no Acre, e chegaram á um valor que aos olhos do publico ainda seria pouco, por todo o constrangimento e desgaste que todos os pagantes tiveram ao longo de tantos cancelamentos e mudanças de data.

ENTENDA O CASO

Em primeira mão, dois dias antes do show no Acre, está coluna teve a informação EXCLUSIVA de que a cantora LEXA iria cantar no Rock in Rio, a convite da cantora Anitta, e cancelaria o show pela segunda vez no estado do Acre. O que a coluna não sabia, era que a informação era ainda maior do que tinha sido descoberta, a cantora foi escalada SIM para cantar no Rock in Rio, mas não ao lado de Anitta no palco mundo, mas para fazer um pocket-show, no palco da marca COCA-COLA, dentro do Rock in Rio uma das patrocinadoras do evento. Vindo assim a cancelar o show no estado pela segunda vez.

A AÇÃO

O caso criminal irá correr na vara de Rio Branco, e o processo cível deve acontecer no Estado do Rio de Janeiro, onde o contrato foi feito, e as audiências já devem ter datas marcadas em alguns dias.

A coluna vai acompanhar tudo e deixar os leitores muito bem informados.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do site ac24horas.