IV Encontro com Aposentados e Pensionistas é promovido pelo Sindifisco-AC

O Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) realizou na manhã de quinta-feira, 10, no Hotel Terra Verde, o IV Encontro com Aposentados e Pensionistas. O evento contou com a parceria da escola Supera que apresentou aos filiados a possibilidade de atividades para contribuir com a melhora da qualidade de vida.

Na reunião, os participantes puderam aproveitar de um momento de descontração, durante o café da manhã preparado especialmente para receber todos os inscritos, reunindo pessoas que no dia a dia não se encontram. A presidente do Sindifisco-AC, Leyla Alves, pode apresentar como está a tramitação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 06, da Reforma da Previdência, e os efeitos nas vidas do grupo que estava presente.

“Este é o quarto encontro, sendo o terceiro em nosso mandato. Os participantes gostaram muito da palestra que contou com a parceria do Supera para falar de qualidade de vida. Pudemos atualizar os colegas sobre as mudanças da previdência que afetarão os aposentados, as pensionistas e quem irá se aposentar, pois toda a mudança prevista na PEC 06 afetará essas pessoas também e o que a PEC pode trazer de danos para as pessoas”, explicou a sindicalista.

O palestrante da Supera, Ernesto Souza, lembrou da importância de exercitar o cérebro, buscando reduzir os efeitos de doenças que possam incapacitar os aposentados. “Mostramos aos aposentados que, quando ele chega a aposentadoria, ele não precisa parar, e o principal é exercitar a mente, porque sempre que paramos de exercitar a mente aparecem algumas doenças. Já existem estudos que demonstram que é possível viver de forma saudável após o trabalho, realizando atividades e exercícios que possam utilizar o cérebro”, explicou.

Escola Supera

A escola Supera é uma rede dedicada ao desenvolvimento do cérebro no Brasil. A marca atua nas áreas de educação e bem-estar, em vista da melhora do desempenho e a qualidade de vida de seus alunos. Os principais resultados estão ligados às capacidades cognitivas dos alunos, como foco, concentração, memória, raciocínio lógico e criatividade. As aulas também treinam habilidades socioemocionais (autoconfiança e relacionamento interpessoal) e aliviam o estresse.