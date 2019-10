Inscrições para seleção de estagiários do Ministério Público já estão abertas

O processo de recrutamento e seleção para estágios de estudantes de nível superior do Ministério Público do Estado do Acre teve início nesta quinta-feira (10).

As inscrições vão de 10 de outubro até às 23h59min do dia 24 de outubro (horário de Brasília), e são feitas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), no endereço www.ciee.org.br.

Serão contemplados os cursos de Arquitetura, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Serviço Social, Psicologia, Sistema de Informação, Administração e Direito. Ao todo, 40 vagas estão disponíveis para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari.

A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de 1 (um) salário mínimo mais auxilio transporte.

Candidatos e candidatas transexuais, travestis ou transgêneros que ainda não possuem os documentos oficiais retificados, poderá solicitar o atendimento pelo nome social através do email: [email protected] até o dia 24/10.

O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de novembro e a convocação dos selecionados será publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Acre.

O edital foi lançando pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que na oportunidade ressaltou que o respaldo da instituição perante a sociedade chancelará uma formação exitosa dos estudantes no futuro de suas carreiras.

“Há muitos estudantes interessados em ter essa experiência aqui no Ministério Público, somos uma instituição que goza de credibilidade junto à sociedade e nós, membros e servidores, devemos nos orgulhar. Porém isso nos dá uma responsabilidade imensa e o dever de continuar melhorando. Receberemos os estudantes com muito amor e carinho, passaremos a eles a cultura do que é viver o Ministério Público”.

Clique aqui para visualização do edital do Processo de Seleção para Estagiários.