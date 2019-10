Gameleira Connection: mais uma vez a oposição engoliu o governo de Gladson Cameli

Quem duvida da força da fé?

Os próprios médicos são quase unânimes ao concordar que acreditar que vai ser curado é um passo importante para enfrentar uma doença. A fé pode ser uma aliada e se tornar uma força a mais que se junta aos medicamentos na luta contra uma enfermidade.

Não concorda? Leia então o relato do caso do Victor Douglas de Araújo, 18 anos.

Morador de Cruzeiro do Sul, quando tinha apenas 8 anos, Victor e sua família viram de uma hora para outra o chão desaparecer.

Diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, Victor começou um demorado e sofrido tratamento.

A família se mudou para Goiânia onde Victor passou um ano em tratamento no Hospital Araújo Jorge, onde foi submetido a duas cirurgias e aos tratamentos de radioterapia e quimioterapia. De volta, o tratamento teve sequência no Hospital do Câncer (Unacon) em Rio Branco.

Apesar da dor e dos momentos difíceis, a família de Victor nunca perdeu a fé. A prova é uma promessa feita pela avó materna à Nossa Senhora Aparecida, de que o cabelo de Victor só seria cortado quando ele tivesse completamente curado e o cabelo fosse doado para uma outra criança com câncer.

Graças à medicina e a fé, após 10 anos, o grande dia chegou. Nesta sexta-feira, 11, como parte da programação do dia das crianças no Hospital do Câncer, Victor vai cortar o cabelo e entregar para a unidade de saúde que irá fazer a doação a uma criança que necessita.

“Depois de tanto sofrimento, a médica anunciou que meu filho está completamente curado pela graça de Deus. O cabelo foi uma promessa para doar para uma criança doente. A promessa era que ele deixasse o cabelo crescer e só cortasse quando tivesse curado”, diz Arlângela Araújo, mãe de Victor.