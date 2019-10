Associações de Cruzeiro do Sul recebem donativos para o Dia das Crianças

Aos amantes de um sertanejo e uma bela de uma sofrência, o show da cantora Naiara Azevedo, já tem local confirmado.

O show irá ocorrer no estacionamento do Sesc Club de Cruzeiro do Sul. A data do show será dia 7 de novembro, e os ingressos já devem chegar ao município nesta sexta-feira (11).

Ao todo, serão quatro pontos de vendas, são eles: Cravo e Canela, Evastur Turismo, Cristal Express e Supermercados Cameli.

Com informações do Juruá em Tempo