Arroba do boi gordo segue no menor preço entre todas as praças

Em agosto de 2019, o setor de serviços variou -7,1% no Acre, segunda maior queda no período no país, atrás apenas do Tocantins, cujo recuo chegou a -8,1% em comparação a julho/2019.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo IBGE.

No país, a variação foi de -0,2% em relação ao mês anterior (série com ajuste sazonal), após avançar 0,7% em julho. Na comparação com agosto de 2018 (série sem ajuste sazonal), o setor recuou 1,4%, quarta taxa negativa não sequencial deste ano.

Das 27 unidades da federação, 19 assinalaram queda no volume de serviços em agosto, na comparação com julho. Entre os locais que apontaram resultados negativos, destaque para São Paulo (-1,0%), seguido por Rio de Janeiro (-0,9%) e Distrito Federal (-3,3%), com o primeiro eliminando integralmente o ganho observado em julho (1,0%); e os dois últimos devolvendo parcialmente os avanços registrados no mês anterior: 3,1% e 6,6%. Vale mencionar ainda os recuos de Minas Gerais (-1,0%), do Ceará (-2,6%) e do Paraná (-0,8%).

Em contrapartida, os principais resultados positivos vieram do Espírito Santo (2,8%) e da Bahia (1,3%), com ambos alcançando a segunda taxa positiva seguida e expansão acumulada de 3,7% e de 3,8%.