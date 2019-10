Acisa acredita que vendas do Dia das Crianças possam superar 2018

Uma servidora de longa data da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, procurou o ac24horas nessa quinta-feira, 10, para reclamar de um problema que, segundo ela, é recorrente e vem causando transtorno a quem utiliza os locais de estacionamento do Campus. “Uma falta de respeito com as leis de trânsito e com os direitos da pessoa idosa”, escreveu A.M, que prefere não revelar a identidade para evitar atritos com a gestão da instituição. “(…) vão achar que estou querendo prejudicar eles [a gestão]”, comentou.

Fotografias cedidas pela servidora pública mostram um flagrante registrado na tarde de ontem, no estacionamento “I”. No entanto, segundo ela, a cena pode ser vista diariamente em diversas partes da Universidade. “Lá sempre presenciamos falta de respeito com as leis de trânsito e direitos das pessoas com necessidades especiais, devido à falta de fiscalização de órgãos competentes”, afirma.

De acordo com a denunciante, o problema avança ao ponto de vários motoristas estacionarem em local não permitido. “(…) animais (capivaras) transitam nas vias e não há sequer informação de prevenção”, ressalta.

Ela diz que só resolveu divulgar tais imagens pelo fato de se tratar de vagas exclusivas para pessoas idosas: “é rotineiro, e hoje foi o cúmulo! Principalmente no estacionamento “H”, que dá acesso ao setor de atendimento médico e pericial”, desabafou.

Para a servidora, o problema implica no fato de que “pessoas que realmente precisam, são prejudicados. Têm seus direitos usurpados por gente mal educada”. Os registros foram feitos por A.M e outros servidores da instituição.