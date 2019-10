Vereadores são barrados na Maternidade de Cruzeiro do Sul

Em operação que durou dois dias na região de Mâncio Lima, homens da Polícia Militar e Exército Brasileiro, prenderem dois homens com 28 armas de fogo, sendo 25 de fabricação caseira e 03 espingardas, uma caixa de munição e insumos para a produção de munições e artefatos explosivos.

Com a dupla, Evanilson Souza do Nascimento e Marcleidsson Souza do Nascimento, também haviam duas motos de procedência ignorada.

O comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, Major Evandro Bezerra cita que a operação tem por objetivo deixar a fronteira do Vale do Juruá mais segura.