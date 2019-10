Valor do Pré-Sal do Acre é maior de oito Estados e deve ser usado para cobrir rombo da previdência

O MDB é a nova pedra no sapato do governo Gladson Cameli na articulação política.

Além do partido ter o parlamentar, que digamos que é que o bate mais “colocado” em sua gestão, Gladson ainda convive com a “fome” de alguns setores do MDB, que mesmo tendo Maria Alice como secretária de planejamento e gestão, e Eliane Sinhasique na pasta do turismo e empreendedorismo, não se acham contemplados no governo.

A justificativa é que tanto Maria Alice quanto Sinhasique foram escolhas pessoais do governador.

Gladson afirmou ao ac24horas que já sinalizou com uma reunião com a executiva do MDB que tem como próposito colocar tudo em “pratos limpos”.

Em resposta a declaração de Gladson, Vagner Sales, presidente em exercício da executiva estadual do MDB, declarou por meio de nota que o partido não foi convidado formalmente para nenhuma reunião, mas que o MDB está aberto a conversar se for convidado.