UFAC abre inscrições para Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens

A Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) está com as inscrições abertas que trata sobre o programa de pós-graduação em ensino de humanidades e linguagens.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (7) e termina no dia 27 de Outubro. As inscrições são gratuitas, e são feitas por meio do site da UFAC, http://www.ufac.br, através do link: http://sistemas.ufac.br/ppehl

São ofertadas 28 vagas para o curso de Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens que terá inicio em 2020. A duração do Curso de Mestrado é de até 24 meses.

O edital prevê 25% (vinte e cinco por cento) do total de vagas oferecidas reservadas para candidato(a)s no âmbito da política de ações afirmativas, (Lei Nº12.711/2012, alterada pela Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016), a qual prevê o ingresso de pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência.

Em outro trecho o edital relata que do total de 28 vagas para o mestrado, “20 vagas serão para ampla concorrência, uma vaga para hispano-americano e sete vagas serão reservadas para políticas afirmativas, assim distribuídas: duas vagas para pessoas pretas ou pardas, três vagas para pessoas indígenas e duas vagas para pessoas com deficiência

Da seleção

O processo seletivo constará obrigatoriamente de duas etapas: Prova Escrita Dissertativa e Análise do Projeto de Pesquisa.

A primeira etapa consiste em fase eliminatória: Prova Escrita Dissertativa de conhecimento específico com base na bibliografia indicada no edital.

Somente estará apto a prosseguir para a Segunda Etapa da seleção o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou superior a 5,00 pontos na Prova Escrita Dissertativa.

Já a segunda etapa eliminatória será avaliado Projeto de Pesquisa submetido pelos candidatos conforme o edital. Serão considerados projetos aprovados aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos nessa avaliação.

Para os candidatos a vaga do doutorado a análise de Currículo Lattes será etapa eliminatória.

