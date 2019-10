Rocha apoia Wanderleia Vaz para prefeitura de Manuel Urbano

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), recebeu na manhã desta quarta-feira (9), em seu gabinete, o chefe da Casa Civil do Estado, Ribamar Trindade. Na oportunidade, eles conversaram sobre o fortalecimento da relação entre as instituições.

Ribamar Trindade destacou que o governador Gladson Cameli (Progressistas) coloca o governo à disposição de um trabalho parceiro com o Poder Legislativo. Pediu ainda o apoio da casa para a aprovação de matérias que tragam um fôlego para o fortalecimento da gestão estadual e que gerem benefícios diretos e indiretos para a população acreana.

“O interesse do governador Gladson Cameli é pela coletividade e nada mais. Só este ano pagamos mais de R$ 200 milhões em dívidas deixadas pela gestão passada. Não houve este ano nenhum fator econômico no Brasil que tenha mudado a arrecadação. Então estamos trabalhando de forma organizada e buscando parceria entre os poderes para manter a harmonia no Acre”, disse o chefe da Casa Civil.

Nicolau Júnior aproveitou para reafirmar a parceria da casa legislativa com o Executivo. “Temos um diálogo aberto e franco com o governo do estado, respeitando as liberdades dos poderes, e sempre buscando fortalecer nossas parcerias. E é dessa maneira que pretendo seguir em busca de um Acre melhor para todos”, afirmou o presidente.

A reunião contou ainda com a participação do primeiro secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas).