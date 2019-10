Primeira-dama do Acre participa de encontro com Michele Bolsonaro

O vice-governador Major Rocha (PSDB) deu às boas vindas a pastora Wanderleia Vaz, de Manuel Urbano, na manhã desta quarta-feira (09), em seu gabinete, em Rio Branco (AC). Wanderleia Vaz se filiou ao PSDB, em evento lotado, no último sábado (28 de setembro), na Câmara Municipal.

Rocha não pode participar do evento devido agenda governamental em Belém (PA). Wanderleia Vaz é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) de Manuel Urbano, e está cotada para disputar a Prefeitura pelo PSDB, nas Eleições 2020.

Rocha manifestou apoio formal a pré-candidatura de Wanderléia Vaz e sinalizou que, em breve, fará uma agenda para o fortalecimento do projeto no município.

“O PSDB sai na frente com a chegada da pastora Wanderléia Vaz. Quero manifestar meu apoio formal a sua pré-candidatura. Temos uma mulher aguerrida, de importante trabalho social, que vem fortalecer e proporcionar uma nova política”, destacou.

O Ato de Filiação, ocorrido no último final de semana, contou com a presença da deputada federal e presidente do PSDB no Acre, Mara Rocha, do deputado estadual Cadmiel Bomfim, e do secretário estadual do partido, Alberto Furtado, além de lideranças da política local, da IEQ, amigos, familiares e simpatizantes.