Policial federal suspeito de matar filha no Acre é preso em Maceió

Dheymerson Cavalcante dos Santos, policial federal acusado de ter matado a própria filha de 2 meses no Acre, foi preso nesta quinta-feira, 10, na cidade de Maceió, capital do Alagoas. O policial federal estava num hospital particular da cidade a procura de um exame médico quando foi detido e levado para a viatura e logo em seguida para a Superintendência da Polícia Federal de Alagoas.

Dos Santos e sua mãe foram denunciados no Ministério Público estadual pela morte da criança, cujo laudo apontou morte por broncoaspiração. A mãe da menina denunciou que o policial teria premeditado a morte da filha para não pagar pensão alimentícia.