Polícia encerra protesto na AC-10, mas moradores prometem nova interdição se nada for feito

Mais uma vez motoristas e moradores de Porto Acre interditaram a estrada que liga Rio Branco ao município de interior.

O fechamento da AC-40 é uma tentativa da população de Porto Acre e dos taxistas que transportam passageiros todos os dias de chamar a atenção do governo do estado para a necessidade de um trabalho de recuperação no rodovia estadual.

As péssimas condições da pista tornam a viagem de pouco mais de 60 quilômetros bastante demorada, além de extremamente perigosa.

Quem tira do serviço de táxi o sustento da família sofre ainda mais. Com tanto buraco, os motoristas reclamam que gastam muito com manutenção e troca de peças.

O protesto pacífico terminou com a chegada da Polícia Militar. Os manifestantes garantem que se nada for feito vão voltar com novas atos enquanto a rodovia não receber um serviço de recuperação.

“A gente suspendeu o movimento, mas se nada for feito nós vamos voltar e vamos colocar nossos carros agora em frente ao palácio do governo”, afirma Sérgio da Silva, taxista de Porto Acre.