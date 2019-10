Operação da Polícia Rodoviária Federal orienta condutores de veículo de emergência

A Polícia Rodoviária Federal realiza nesta quinta-feira, 10, a Operação Asclépio, que tem o objetivo de orientar os condutores de veículos de emergência, com foco nas ambulâncias, sobre os cuidados com esse tipo de condução. Questões de respeito às normas de circulação, necessidade periódica de realizar exames e atualizar a documentação, além da importância de se verificar os equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos são tratadas com esses motoristas.

No Acre, a Operação conta com reforço dos PRFs que atuam no serviço administrativo e auxiliaram nas ações de fiscalização, palestras e orientações a motoristas, tripulantes e passageiros. Com essas ações preventivas, a PRF espera que os profissionais possam realizar um serviço de emergência seguro, minimizando os riscos de acidentes no transporte dos enfermos.

Operação Asclépio

Da mitologia greco-romana, Asclépio era filho do Deus Apolo com Corônis. Asclépio nasceu de parto cesariano após a morte de sua mãe e por isso foi criado pelo centauro Quíron, que o ensinou a caçar e a tratar os doentes. Quando adulto, Asclépio habilitou-se em cirurgias com uso de remédios naturais, tornando-se o Deus da medicina e da cura.

