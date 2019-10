O latifúndio do MDB!

Apesar do MDB ocupar secretarias de peso como Planejamento, Turismo Pequenos Negócios e Depasa, além de dezenas de cargos menores, a direção afirma veementemente que o partido não participa do governo. Os nomes indicados como os de Maria Alice e Eliane Sinhasique foram escolhas pessoais do governador Gladson Cameli (Progressistas) e não indicação da sigla.

Essa semana mesmo o ex-prefeito Vagner Sales voltou a tocar no assunto. Para ele, o MDB não se vê no governo. Se o MDB com todo esse latifúndio no Estado não se vê no governo a pergunta é: Quem se vê? Da coligação que elegeu Gladson Cameli talvez seja o partido com maior espaço dentro da administração. Não é difícil entender o que disse o governador desabafando em uma emissora de rádio do Juruá na semana passada. “Quem tem amigos assim, quem precisa de inimigos”?

Porém, quem tem sido claro, coeso, conciso e coerente na relação com Gladson Cameli é o senador Márcio Bittar. Suas declarações e sua postura não deixam dúvidas. A recíproca precisa ser verdadeira!

. Caiu a máscara da sua santidade, o PSL, que seria a encarnação da santidade, pureza e honestidade se opondo ao PT, que os Bolsonaros chamam de encarnação do mal.

. Raros são os partidos que não se contaminam com a corrupção no sistema político-eleitoral brasileiro.

. O presidencialismo de coalisão força o Poder Executivo a uma relação promíscua com os partidos para formação de bases nas Câmaras Municipal, Assembleias Legislativas, Câmara Federal e Senado.

. Já no sistema partidário, o Fundão financeiro e as regras estabelecidas estimulam práticas de fraudes para a captação dos recursos com notas frias, empresas falsas, testas-de-ferro e laranjas, principalmente envolvendo candidatas mulheres.

. Sabe qual foi a primeira reforma que Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro prometeram fazer se fossem eleitos?

. A reforma política!

. Maquiaram tanto que o sistema está parecendo a mulher do Nazareno, personagem do antigo programa do Chico Anísio, “Chico City”.

. O presidente Bolsonaro, por exemplo, jurou de pé junto que acabaria com a reeleição.

. Então, está no pau com o Luciano Huck e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), porque quer ser candidato em 2022.

. É por essas e outras que o povo “adora” os políticos!

. Secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar, convidando para a promoção de praças, entregas de equipamentos letais e não letais, sexta-feira, 11.

. Agora vai!

. A Segurança Pública, com todos os problemas que ainda tem, é uma das áreas do governo em que a população percebe acentuada melhora.

. Isto, para a alegria do vice-governador major Rocha!

. Na política, o erro de muitos é subestimar a capacidade do Rocha, principalmente entre os próprios aliados.

. Minoru Kimpara é um bom exemplo.

. Há quem diga na base do governo na Aleac que houve precipitação na troca de líder saindo Tchê e voltando o Gerlen.

. Ontem, por exemplo, já se dizia que o deputado José Bestene vai assumir a liderança a partir de janeiro.

. Em política tudo é possível, mas o objetivo de Bestene é outro.

. Na verdade, o Progressista vive uma guerra interna muito grande.

. O governador Gladson Cameli vai acabar pulando fora do barco!

. Veremos…

. Bom dia!