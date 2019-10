Mara Rocha aprova emendas para a construção de pontes em Porto Acre, Sena Madureira e Xapuri

O Congresso Nacional aprovou na tarde dessa quarta-feira, 9, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem (LDO 2020).

Três municípios do estado têm muito a comemorar. A boa notícia para o Acre é que foram aprovadas as três emendas apresentadas pela Deputada Mara Rocha (PSDB) para a construção de pontes nos municípios de Porto Acre, Sena Madureira e Xapuri.

“Apresentei essas três emendas para permitir a abertura de metas que contemplassem, na Lei Orçamentária Anual, a construção da ponte ligando o bairro Sibéria ao centro de Xapuri, além da ponte ligando a Vila Caquetá ao município de Porto Acre e a ponte ligando o primeiro e segundo distritos de Sena Madureira”, esclareceu Mara Rocha.

A LDO serve como plano de metas dos investimentos que serão aplicados pelo Poder Público no ano seguinte. “É importante entender que o Orçamento passa por um conjunto de ações, temos o Plano Plurianual, a LDO e, por fim, a LOA. As emendas são importantes, pois garantem a abertura dessas metas na Lei Orçamentária Anual, que já está sendo apreciada no Congresso Nacional e, certamente, nossa bancada será sensível à reivindicação das populações dos municípios atendidos, garantindo a indicação de emendas para as obras”, finalizou a parlamentar tucana.