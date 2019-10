Maior youtuber de sexo no mundo se apresenta no Acre neste final de semana

Dona do maior canal de sexualidade do YouTube mundial, a sexóloga e fisioterapeuta brasileira Cátia Damasceno vem ao Acre neste dia 13 de outubro (domingo) apresentar seu stand up ‘O que pode dar errado na cama?’. Com mais de 5 milhões de seguidores na rede de vídeos, ela já foi entrevistada de inúmeros programas da TV brasileira em rede nacional.

A apresentação é para maiores de 18 anos e ocorre neste domingo, no Teatro da FAAO (estrada Dias Martins), às 20h30. Os preços dos ingressos variam de R$ 34 a R$ 110, dependendo da localização, e podem ser adquiridos aqui.

A peça que a sexóloga de maior sucesso na web traz ao Acre é uma comédia da vida real. Ela fala sobre os bastidores dos seus anos de atendimento. A comédia promete transcrever de uma maneira bem humorada, direta e livre de preconceitos uma reflexão sobre a sexualidade e todos os tabus que rondam esse tema.

Para mais informações, entrar em contato no (68) 99962-5744.