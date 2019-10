Mailza promove evento de conscientização contra o câncer de mama nesta-sexta

Um telefonema da reitora da Unidade Federal do Acre, Guida Aquino para a chefe de gabinete do prefeito Ilderlei Cordeiro, Idelcleide, na manhã desta quinta-feira, 10, alterou a data da prova do Concurso Público da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O certame que seria realizado no dia 22 de novembro foi transferido para 1° de dezembro. O motivo alegado pela reitora no telefonema, foi a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, que acontece no mesmo dia do Concurso e muitos estudantes farão os dois testes.

A Assessoria de Comunicação divulgou uma nota sobre o adiantamento, onde não consta o real motivo da mudança. O assessor, Paulista de Sá, afirma que não há prejuízos para os candidatos, que poderão se inscrever até o dia 22 de outubro para fazer a prova no dia 1° de dezembro.

É importante que os candidatos fiquem atentos aos prazos e leiam o edital. O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Confira:

https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/351