Governo edita novo regulamento para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia

O Ministério Público do Estado do Acre, iniciou nesta quinta-feira (10) as inscrições para o processo de recrutamento e seleção para estágio de estudantes de nível superior.

As inscrições começam nesta quinta-feira (10) e, irá até as 23h59min do dia 24 de outubro (horário de Brasília) através do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), através do endereço www.ciee.org.br.

Serão ofertadas 40 vagas para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari. A carga horário de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de 1 (um) salário mínimo mais auxilio transporte.

Serão contemplados os cursos de Arquitetura, Comunicação Social, Engenharia Civil, Serviço Social, Psicologia, Sistema de Informação, Administração e Direito. Os candidatos devem estar cursando a partir do 5º período, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e ter disponibilidade de trabalho de 6 horas diárias.

O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de novembro e a convocação dos selecionados será publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC).

Para mais informações, clique aqui