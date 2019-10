Gladson diz que não vai permitir que secretários sejam candidatos no ano que vem

A mudança na data de realização do concurso público da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul ocasionou uma série de transtornos a alguns candidatos que já haviam comprado passagem de avião ou de ônibus para prestar o certame no Vale do Juruá. A prova, que iria ocorrer no dia 22 de novembro, agora será realizada no dia 1º de dezembro, devido à realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que já estava marcado para a mesma data do concurso.

Para não prejudicar os candidatos/estudantes que foram convocados para fazer o ENADE, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, após pedido da reitoria da Unidade Federal do Acre e do Instituto federal do Acre, decidiu alterar a data do concurso municipal. Com tal medida, outro grupo de candidatos passou a ser prejudicado com a troca da data: aquele que já estava de passagem comprada para 22 de novembro.

Um Gestor Público de 26 anos, morador de Rio Branco, assim que soube do concurso procurou uma empresa área para adquirir suas passagens. À época, a empresa estava com uma promoção e ele conseguiu pagar por dois voos ida e volta por R$ 919. “Com a mudança da data, fui cancelar as passagens, mas foi gerado um crédito de apenas R$ 163, além da taxa de cancelamento. Ficamos no prejuízo por isso, porque compramos passagem para determinado dia e o concurso é adiado”, lamenta o Gestor, que não quis se identificar, e que atua como auxiliar administrativo na capital acreana.

Assim como ele, muitos outros comentaram na web os transtornos provocados pelo adiamento do certame. “Para quem comprou passagens aéreas fica complicado. Minha filha comprou. Quem vai arcar com as despesas?”, escreveu a mãe de uma candidata.

Segundo o gestor público, o prejuízo começa pela taxa de cancelamento da passagem, que ficou em torno de R$ 275. “Fica complicado para quem trabalha. Vou ficar no prejuízo de qualquer forma, porque ou eu uso os R$ 919 de crédito para o dia comprado ou fico só com os R$ 163 de crédito. E agora, vou pra lá fazer o que no dia 22? Complicado. Já estava definido no edital, todo mundo já estava se preparando. Muita gente comprou passagens dessa mesma promoção”, explica o candidato.

Ao solicitar a alteração do dia do voo, o candidato disse que, por estar fora do prazo da promoção, uma só passagem ida e volta irá lhe custar R$ 700. “Me senti lesado com isso”.

O concurso disponibiliza 511 vagas para contratação de novos servidores municipais em diferentes áreas de gestão, com vagas para nível fundamental, médio e superior. Os interessados ainda poderão se inscrever até o dia 22 de outubro para fazer a prova no dia 1° de dezembro. O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).